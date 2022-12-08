Вже 60% херсонців отримали теплопостачання - Нафтогаз

Від місцевої ТЕЦ Херсона вже 60% абонентів отримали теплопостачання.
Про це повідомили у "Нафтогазі".
Комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоби подати опалення і в інші будинки.
Про це повідомили у "Нафтогазі".
Комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоби подати опалення і в інші будинки.
Розуміючи масштаб руйнувань мереж та загальну ситуацію в місті, я можу стверджувати, що це героїчна праця. Дякуємо всім фахівцям, зокрема, працівникам Нафтогазу за тепло, яке сьогодні повертає життя звільненому місту. Ваш вклад дуже важливий", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
У "Нафтогазі" пояснили, що через значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити постачання одразу до всіх будинків, але "комунальні служби міста працюють над подачею тепла 24/7".
У "Нафтогазі" пояснили, що через значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити постачання одразу до всіх будинків, але "комунальні служби міста працюють над подачею тепла 24/7".
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