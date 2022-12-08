Вже 60% херсонців отримали теплопостачання - Нафтогаз

16:24 08 грудня Київ, Україна





Про це повідомили у



Комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоби подати опалення і в інші будинки. Від місцевої ТЕЦ Херсона вже 60% абонентів отримали теплопостачання.Про це повідомили у "Нафтогазі" Комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоби подати опалення і в інші будинки.

"Незважаючи на обстріли та постійні перебої з електроенергією, фахівці титанічними зусиллями повертають тепло у деокупований Херсон. Усі вони щодня ризикують власним життям та здоров'ям, адже об'єкти енергетичної інфраструктури, як відомо, під особливим прицілом ворога".

Розуміючи масштаб руйнувань мереж та загальну ситуацію в місті, я можу стверджувати, що це героїчна праця. Дякуємо всім фахівцям, зокрема, працівникам Нафтогазу за тепло, яке сьогодні повертає життя звільненому місту. Ваш вклад дуже важливий", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.



У "Нафтогазі" пояснили, що через значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити постачання одразу до всіх будинків, але "комунальні служби міста працюють над подачею тепла 24/7".