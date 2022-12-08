Вже 60% херсонців отримали теплопостачання - Нафтогаз

16:24 08 грудня Київ, Україна

Від місцевої ТЕЦ Херсона вже 60% абонентів отримали теплопостачання.

Про це повідомили у "Нафтогазі".

Комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоби подати опалення і в інші будинки.
 
"Незважаючи на обстріли та постійні перебої з електроенергією, фахівці титанічними зусиллями повертають тепло у деокупований Херсон. Усі вони щодня ризикують власним життям та здоров'ям, адже об'єкти енергетичної інфраструктури, як відомо, під особливим прицілом ворога".
 
Розуміючи масштаб руйнувань мереж та загальну ситуацію в місті, я можу стверджувати, що це героїчна праця. Дякуємо всім фахівцям, зокрема, працівникам Нафтогазу за тепло, яке сьогодні повертає життя звільненому місту. Ваш вклад дуже важливий", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

У "Нафтогазі" пояснили, що через значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити постачання одразу до всіх будинків, але "комунальні служби міста працюють над подачею тепла 24/7".
 
"Дякую за сприяння Херсонській ОВА, яка сприяла процесу запуску теплоносія. Наразі основна робота лягає на плечі комунальних служб, які відповідають за ремонт мереж та забезпечують подачу тепла до будинків мешканців", - додав Чернишов.