Жахливі цифри: понад 1504 дітей постраждали від збройної агресії рф в Україні

Станом на ранок 14 червня понад 1504 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 488 дітей загинули та понад 1016 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 464, Харківській – 283, Київській – 128, Херсонській – 105, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 81, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 464, Харківській – 283, Київській – 128, Херсонській – 105, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 81, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
- 13 червня в результаті ракетного обстрілу військом рф м.Кривий Ріг на Дніпропетровщині загинув 17-річний хлопець.
- 13 червня внаслідок обстрілу окупантами с. Кар'єрне Херсонської області поранено 9-річну дівчинку.
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