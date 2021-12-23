УЗ відновлює залізничне сполучення Київ-Запоріжжя

"Укрзалізниця" відновить курсування поїзда №71 / 72 Київ-Запоріжжя з середи, 19 серпня. Таке рішення було прийнято регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає прес-служба в п'ятницю, 14 серпня.
Курсувати він буде через день, а придбати квитки можна на офіційному сайті "Укрзалізниці" або в ж / д касах.
Перевізник нагадав правила посадки в поїзд під час карантину:
Перевізник нагадав правила посадки в поїзд під час карантину:
- пасажири обов'язково повинні надіти захисні маски;
- пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці в вагон;
- рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах.
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