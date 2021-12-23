УЗ відновлює залізничне сполучення Київ-Запоріжжя

15:02 14 серпень Київ, Україна

"Укрзалізниця" відновить курсування поїзда №71 / 72 Київ-Запоріжжя з середи, 19 серпня. Таке рішення було прийнято регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає прес-служба в п'ятницю, 14 серпня.

Курсувати він буде через день, а придбати квитки можна на офіційному сайті "Укрзалізниці" або в ж / д касах.



Перевізник нагадав правила посадки в поїзд під час карантину: