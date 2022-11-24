УЗ повідомила про затримку 81 поїзда більш ніж на годину

Станом на 10 ранку 24 листопада у дорозі перебувають 95 поїздів. Через знеструмлення більшої частини мережі 81 з них затримується більш ніж на годину.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Найбільші затримки у поїздів:
- №711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв);
- №749 Київ-Ужгород із групою вагонів Київ-Відень (+11:08);
- №17 Харків-Ужгород (+11:04);
- №119 Запоріжжя-Львів (+10:58);
- №3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).
Також на вокзалах розгорнули хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку. Також пасажири, які за форс-мажорних обставин не встигли на свої рейси, з тим самим квитком можуть поїхати наступним рейсом того ж напрямку.
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