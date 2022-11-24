УЗ повідомила про затримку 81 поїзда більш ніж на годину

10:40 24 листопада Київ, Україна

Станом на 10 ранку 24 листопада у дорозі перебувають 95 поїздів. Через знеструмлення більшої частини мережі 81 з них затримується більш ніж на годину.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Найбільші затримки у поїздів:

№711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв);

№749 Київ-Ужгород із групою вагонів Київ-Відень (+11:08);

№17 Харків-Ужгород (+11:04);

№119 Запоріжжя-Львів (+10:58);

№3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).

"Технічно найскладніші затримки – це "Інтерсіті+", опалення яких залежить від електромережі. Екіпіруємо термоковдрами, але все ж таки повинні везти пасажирів комфортно і в теплі, тому сьогодні два маршрути – на Краматорськ (№712) та на Дніпро (№732) – були підхоплені поїздами дальнього прямування з автономними системами опалення", - розповіли в Укрзалізниці.

Також на вокзалах розгорнули хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку. Також пасажири, які за форс-мажорних обставин не встигли на свої рейси, з тим самим квитком можуть поїхати наступним рейсом того ж напрямку.