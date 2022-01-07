УЗ призупиняє онлайн-продаж пільгових студентських квитків

19:33 26 серпень Київ, Україна

В "Укралізниці" повідомили, що онлайн-сервіс продажу пільгових квитків для студентів, буде працювати з перебоями протягом двох днів.

Залізничники пояснили це "технічними роботами в електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України під час вступної кампанії".