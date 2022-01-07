УЗ призупиняє онлайн-продаж пільгових студентських квитків
19:33 26 серпень Київ, Україна
В "Укралізниці" повідомили, що онлайн-сервіс продажу пільгових квитків для студентів, буде працювати з перебоями протягом двох днів.
Залізничники пояснили це "технічними роботами в електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України під час вступної кампанії".
Зокрема, сервіс по онлайн-придбання студентських квитків не буде працювати з 07:00 до 15:00 27 серпня і з 07:00 до 15:00 1 вересня. У цей час "студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах", - попередили залізничники.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі