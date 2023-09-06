Збільшення споживання електроенергії на 7% в Україні: ситуація та причини

13:30 15 серпня Київ, Україна

У понеділок, 14 серпня, на 7% збільшилось максимальне споживання електроенергії в Україні. Згідно з інформацією "Укренерго", країна протягом цього дня здійснюватиме імпорт електроенергії з Євросоюзу.

"Для енергосистеми 7% збільшення максимуму споживання на добу - це необхідність швидко включити щонайменше 3 додаткові блоки на теплових електростанціях", - йдеться в повідомленні.

Причина – початок робочого тижня, повернення спеки та майже одночасне ввімкнення кондиціонерів по всій країні.

"Таке стрімке зростання споживання сильно перевантажує енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго повідомили, що сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі, Молдови протягом усієї доби з максимальною потужністю в окремі години до 1048 МВт.