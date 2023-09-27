Вранці 1 жовтня буде масштабна хвилина мовчання

"Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бореться заради держави. Усіх, хто надає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України. І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців", — зазначив Зеленський.