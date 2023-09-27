Вранці 1 жовтня буде масштабна хвилина мовчання
15:44 27 вересня Київ, Україна
У День захисників та захисниць України, 1 жовтня, по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання на згадку про всіх загиблих воїнів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина поваги. Хвилина мовчання. Але вічність пам'яті про наших полеглих захисників та захисниць», — написав президент.
Зеленський нагадав, що цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату День захисників і захисниць.
"Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бореться заради держави. Усіх, хто надає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України. І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців", — зазначив Зеленський.
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