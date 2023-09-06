Успіхи сил оборони: бої на Клещеєвському напрямку
19:19 06 вересня Київ, Україна
Сили оборони заявили про успіх на Кліщеєвському напрямі. Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного угруповання військ, доповів, що у місті Кліщеївці продовжуються інтенсивні бої, і ворог зазнав значних втрат.
Він висловив це у прямому ефірі.
"На південному фланзі, поблизу Бахмута, противник зазнає значних втрат у живій силі та військовій техніці. Незважаючи на опір, ворог продовжує відступати. Наші захисники досягають успіхів на напрямі Клищіївки, поступово звільняючи нашу землю від окупантів. Ми продовжуємо зміцнювати позиції на вже звільнених ділянках фронту"
, - наголосив він.
Євлаш також додав, що ворог змушений відступати з Кліщеївки.
"В даний час у Клещеївці відбуваються бої в міських умовах. Противник пручається, але під тиском наших військ почав відступати до заздалегідь підготовлених позицій. Ми успішно завдаємо поразки противнику, знищуємо його техніку та особовий склад. Ворог перебуває в паніці і шукає шляхи вибратися з цієї складної ситуації", - сказав він.
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