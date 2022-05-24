Послуга зі зміни прописки через "Дію" доступна вже у 7 містах

Послугою зі зміни місця реєстрації через додаток "Дія" можуть скористатися громадяни, у кого є ID-картка і немає проблем з документами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в колонці НВ.



Відзначається, що для того, щоб зареєструватися в новій територіальній громаді, користувач повинен подати запит в Дію. Дані про нове місце реєстрації автоматично перенесуть з реєстру старої громади до реєстру нової громади. Також дані будуть автоматично переносити в реєстр військкомату нової громади. У цих умовах не доведеться відвідувати військкомат для зміни місця прописки.



Послуга доступна у семи містах: Києві, Харкові, Рівному, Луцьку, Кривому Розі, Маріуполі та Вінниці. Нове місце реєстрації буде відображатися у внутрішньому або закордонному паспорті.

"Тепер всі територіальні громади зобов'язані передавати інформацію в демографічний реєстр в електронному вигляді. Ми вперше в історії підключилися до реєстру військовозобов'язаних. Зараз Дія робить запит до цього реєстру та відомості про нове місце реєстрації після його зміни автоматично передаються зі старого військкомату в новий. Міняти реєстрацію можна без відвідування військкомату взагалі", - заявив Федоров.

Повідомляється, що надалі в Мінцифри планують запустити зміну місця реєстрації онлайн для власників паперових паспортів.