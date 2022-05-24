Послуга зі зміни прописки через "Дію" доступна вже у 7 містах

Послугою зі зміни місця реєстрації через додаток "Дія" можуть скористатися громадяни, у кого є ID-картка і немає проблем з документами.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в колонці НВ.
Відзначається, що для того, щоб зареєструватися в новій територіальній громаді, користувач повинен подати запит в Дію. Дані про нове місце реєстрації автоматично перенесуть з реєстру старої громади до реєстру нової громади. Також дані будуть автоматично переносити в реєстр військкомату нової громади. У цих умовах не доведеться відвідувати військкомат для зміни місця прописки.
Послуга доступна у семи містах: Києві, Харкові, Рівному, Луцьку, Кривому Розі, Маріуполі та Вінниці. Нове місце реєстрації буде відображатися у внутрішньому або закордонному паспорті.
Повідомляється, що надалі в Мінцифри планують запустити зміну місця реєстрації онлайн для власників паперових паспортів.
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