Послуга «е-черга» для автобусів почне працювати ще на п'яти пунктах пропуску

19:35 18 серпня Київ, Україна

Тестування послуги "е-черга" для автобусів буде поширене ще на п'ять пунктів пропуску, повідомили у соцмережах Міністерства розвитку громад України.

Йдеться ще про п'ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Загалом тестування охопить уже сім пунктів перетину кордону, кажуть у Міністерстві.

Окрім пунктів пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин», тестування поширять на:
  • Краківець – Корчова (Львівська область);
  • Шегині - Медика (Львівська область);
  • Порубне – Сірет (Чернівецька область);
  • Мамалига – Крива (Чернівецька область);
  • Чоп – Захонь (Закарпатська область).
У Львівській та Чернівецькій областях тестування розпочнеться з 21 серпня, у Закарпатській – з 23 серпня.