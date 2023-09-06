Послуга «е-черга» для автобусів почне працювати ще на п'яти пунктах пропуску

Тестування послуги "е-черга" для автобусів буде поширене ще на п'ять пунктів пропуску, повідомили у соцмережах Міністерства розвитку громад України.
Йдеться ще про п'ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.
Загалом тестування охопить уже сім пунктів перетину кордону, кажуть у Міністерстві.
Окрім пунктів пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин», тестування поширять на:
Йдеться ще про п'ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.
Загалом тестування охопить уже сім пунктів перетину кордону, кажуть у Міністерстві.
Окрім пунктів пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин», тестування поширять на:
- Краківець – Корчова (Львівська область);
- Шегині - Медика (Львівська область);
- Порубне – Сірет (Чернівецька область);
- Мамалига – Крива (Чернівецька область);
- Чоп – Захонь (Закарпатська область).
У Львівській та Чернівецькій областях тестування розпочнеться з 21 серпня, у Закарпатській – з 23 серпня.
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