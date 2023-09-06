Послуга «е-черга» для автобусів почне працювати ще на п'яти пунктах пропуску

19:35 18 серпня Київ, Україна

Тестування послуги "е-черга" для автобусів буде поширене ще на п'ять пунктів пропуску, повідомили у соцмережах Міністерства розвитку громад України.



Йдеться ще про п'ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.



Загалом тестування охопить уже сім пунктів перетину кордону, кажуть у Міністерстві.



Окрім пунктів пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин», тестування поширять на:

Краківець – Корчова (Львівська область);

Шегині - Медика (Львівська область);

Порубне – Сірет (Чернівецька область);

Мамалига – Крива (Чернівецька область);

Чоп – Захонь (Закарпатська область).

У Львівській та Чернівецькій областях тестування розпочнеться з 21 серпня, у Закарпатській – з 23 серпня.