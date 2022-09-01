Усик після своєї перемоги заявив, що український народ переможе у війні

10:34 21 серпня Київ, Україна

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик висловився про повномасштабну війну України та росії.

За словами спортсмена, на Україну чекає яскраве та розвинене майбутнє.

"Майбутнє моєї держави - ми переможемо і будемо економічно на дуже високому рівні. До нас приїжджатиме багато туристів, бо наша країна багата на історію”.

Олександр наголосив на впливі спорту на популярність України.

"Колись люди знали Україну завдяки спортсменам - братам Кличкам, Шевченку, Усику, Ломаченку. Зараз нашу країну весь світ знає як ту, що захищає себе від другої армії світу. І ми дуже добре стоїмо, ще й накидаємо їм”.

Усик заявив, що український народ переможе у війні.

"Деякі люди у світі недооцінюють когось. Відкрийте очі та подивіться, що відбувається у світі. Просто відкрийте очі та подивіться, що зараз відбувається на території України. Українці не здаються, вони йтимуть до кінця, і ми переможемо. Потрібно трохи більше часу на це", - сказав Усик на пресконференції після реваншу з Джошуа.

На ISPORT є відео кращих моментів бою Усик - Джошуа.