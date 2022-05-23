«Усик дуже впевнений у своїй перемозі над Джошуа», - заявив Красюк

Шанувальники боксу і не тільки з нетерпінням очікують чергових перемог легендарного боксера Олександра Усика. На черзі бій Олександра Усика (18-0, 13 КО) з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк в інтерв'ю MyBettingSites поділився думками про майбутній поєдинок.

"У Усика абсолютно немає проблем з боєм у Великобританії - він став чемпіоном Європи в Ліверпулі, олімпійським чемпіоном в Лондоні, він переміг Тоні Белью в Манчестері, Дерека Чісору - в Лондоні - так що у нього є вдалий досвід там.

Реванш не обов'язково включати в умови претендентського бою. Але ми прийняли дуже справедливі умови, щоб погодитися на це.

Усик дуже впевнений у своїй перемозі над Джошуа і легко погодився на другий бій, тому що його настрій буде ще більш сприятливим після того, як він виграє перший.

У Усика не було інших варіантів після того, як він став безперечним чемпіоном і захистився в бою з Тоні Белью. Більше нічого було доводити в першій важкій вазі, залишатися там - це був би застій або навіть крок назад.

Тепер у Олександра величезна мотивація вставати о 5 ранку і працювати щосили, тому що перед ним стоїть мета. Після всього двох поєдинків у суперважкій вазі Усик підписав контракт з королем суперважковаговиків, який неодноразово боксував за пояс.

Для тих, хто не бачить очевидної реальності, що Усик - суперважкоатлет - Усик такого ж розміру, ваги, як і його кумир - найбільший Мохаммед Алі. Чи може хто-небудь з них сказати, що Алі не був справжнім супертяжем?

Джошуа я бажаю тільки найкращого, бажаю йому прекрасних тренувань, без травм і будь-яких інших неприємностей. Я дуже поважаю його за його досягнення в боксі, за його скромну поведінку, за те, що він величезна зірка, за його яскраву особистість.

Нехай переможе найсильніший, і ми зробимо це знову в матчі-реванші", - сказав Красюк.