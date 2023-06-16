Вусик може отримати найбільший у своїй кар'єрі гонорар

13:54 05 червня Київ, Україна

Бокс – один із найнебезпечніших видів змагань. Але, водночас, один із видовищних, популярних та високооплачуваних. Так, у разі участі Олександра Усика у бою з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, який може пройти у Саудівській Аравії, боксер отримає найбільший у своїй кар'єрі гонорар.

Як повідомляє авторитетний журналіст Гарет Девіс, українець може отримати за поєдинок на Близькому Сході до 50 мільйонів доларів, британець - майже вдвічі більше.

"Якщо все піде за планом, то це буде напрочуд. 250 мільйонів доларів для його проведення – десь близько того. Щоб усі ці хлопці вийшли на ринг, припустимо, у бою Уайлдер-Джошуа кожному потрібно заплатити 40 мільйонів доларів. Це вже 80 мільйонів. Говорили, що Ф'юрі хоче 120 мільйонів доларів за бій у Саудівській Аравії.. Я маю сумнів, що він отримає таку суму. Я поставив би, що він заробить трохи більше половини цього. Можливо, 70-80, можливо, 90 мільйонів. Це дуже багато. Усік отримає 50 мільйонів. Зараз він має угоду на кілька боїв щодо Skills Challenge Promotions", - наводить слова журналіста Boxing News 24.

Нагадаємо, раніше промоутер Ф'юрі розповів, що не отримував жодних документів від організаторів шоу у Саудівській Аравії.