Сьогодні для багатьох українців пролунала сумна звістка – пішла з життя українська співачка Ніна Матвієнко. Вона померла у віці 75 років. Про це 8 жовтня із сумом повідомила у Facebook її дочка.

"Мама померла..." - написала Тоня Матвієнко.

Інші подробиці та причини смерті поки невідомі.

Ніна Матвієнко мала низку державних нагород, зокрема зірку Героя України.

Також ще з часів СРСР мала звання народної артистки України та почесної громадянки Києва.

Скріншот: facebook.com/TonyaMatvienko

Теги: смерть , співачка , Ніна Матвієнко