Сьогодні для багатьох українців пролунала сумна звістка – пішла з життя українська співачка Ніна Матвієнко. Вона померла у віці 75 років. Про це 8 жовтня із сумом повідомила у Facebook її дочка.
Інші подробиці та причини смерті поки невідомі.
Ніна Матвієнко мала низку державних нагород, зокрема зірку Героя України.
Також ще з часів СРСР мала звання народної артистки України та почесної громадянки Києва.
Скріншот: facebook.com/TonyaMatvienko
Теги: смерть , співачка , Ніна Матвієнко
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі