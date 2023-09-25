Цієї ночі пішов із життя народний депутат України Андрій Іванчук. Ця інформація з'явилася у повідомленні голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, опублікованому у соціальній мережі Facebook.
Стефанчук підкреслив, що Андрій Іванчук був народним депутатом України і працював у 7-му, 8-му та 9-му скликаннях. Також він висловив щирі співчуття родині та близьким Іванчука у зв'язку з його передчасною смертю.
Андрій Іванчук народився 1973 року і був членом партії "Фронт змін". Він також обіймав посаду заступника лідера партії "Батьківщина". 2014 року, на позачергових парламентських виборах, Іванчука було обрано за списком "Народного фронту".
Стефанчук підкреслив, що Андрій Іванчук був народним депутатом України і працював у 7-му, 8-му та 9-му скликаннях. Також він висловив щирі співчуття родині та близьким Іванчука у зв'язку з його передчасною смертю.
Андрій Іванчук народився 1973 року і був членом партії "Фронт змін". Він також обіймав посаду заступника лідера партії "Батьківщина". 2014 року, на позачергових парламентських виборах, Іванчука було обрано за списком "Народного фронту".
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