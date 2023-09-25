10:49 25 вересня Київ, Україна

Цієї ночі пішов із життя народний депутат України Андрій Іванчук. Ця інформація з'явилася у повідомленні голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, опублікованому у соціальній мережі Facebook.



Стефанчук підкреслив, що Андрій Іванчук був народним депутатом України і працював у 7-му, 8-му та 9-му скликаннях. Також він висловив щирі співчуття родині та близьким Іванчука у зв'язку з його передчасною смертю.



Андрій Іванчук народився 1973 року і був членом партії "Фронт змін". Він також обіймав посаду заступника лідера партії "Батьківщина". 2014 року, на позачергових парламентських виборах, Іванчука було обрано за списком "Народного фронту".