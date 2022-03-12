Пішов з життя легендарний балетмейстер Григорій Чапкіс

Стало відомо про кончину відомого українського хореографа Григорія Чапкіса. Він пішов з життя на 92-му році життя. Багато років він проживав у Києві. Про смерть батька повідомив його син Грег на своїй сторінці в Facebook.
За даними ЗМІ, Чапкіс помер в лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнення коронавірусу.
Цієї зими хореограф кілька разів потрапляв у реанімацію через запалення легенів, яке йому діагностували в грудні 2020 року.
Нагадаємо, що 24 лютого легендарному балетмейстеру, народному артисту України, лауреату міжнародних конкурсів і багаторічному судді шоу Танці з зірками виповнився 91 рік.
Чапкіс народився в Кишиневі, а в 1944 році його сім'я переїхала до Києва. Він закінчив Київський інститут культури. Працював хореографом в Театрі імені Івана Франка та заступником директора Театру драми і комедії на лівому березі, виступав у складі Академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського.
У 2007 році заснував Школу танців Чапкіса.
У хореографа двоє дорослих дітей, а у вересні 2020 року він оголосив, що одружився з жінкою, яка молодше на 52 роки.
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