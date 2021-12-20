Пішов із життя Аллін Власенко - заслужений диригент Національної опери України

Сьогодні стало відомо, що на 83 році життя помер заслужений диригент Національної опери України Аллін Власенко.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Інстаграмі Оперний театр України.

Аллін Власенко, відомий народний артист та диригент Національної опери України, помер. Як коментують трагічну подію у Національній опері, Аллін Григорович Власенко був одним із найкращих диригентів теперішнього часу.

З 1965 року Аллін Власенко почав викладати у Національній музичній академії України імені Чайковського.

Свою роботу в Театрі опери та балету диригент розпочав із 1971 року. В його балетному, а також оперному репертуарі понад 50 вистав. Серед них: "Лускунчик", "Кармен-сюїта" та багато інших відомих глядачеві.

З 1992-1996 – Аллін Власенко стає головним диригентом симфонічного оркестру Харківської філармонії.

Слід зазначити, що Аллін Власенко у балеті "Майстер і Маргарита" виступав диригентом-постановником.

Заслужений артист України диригував спектаклі "Лебедине озеро", "Спляча красуня" "Ромео та Джульєтта", "Лісова пісня" тощо.

Разом із Національним симфонічним оркестром України вперше виконав твори таких українських композиторів, як Віталій Кірейко, Микола Дремлюга, Георгій Майборода, Євген Станкович та багатьох інших.

Вічна пам'ять!