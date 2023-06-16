Рівень забруднення води у Дніпрі перевищує норму у 28 тисяч разів

11:19 16 червня Київ, Україна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що після підриву рашистами Каховської ГЕС рівень забруднення води у Дніпрі за окремими показниками перевищує норму у 28 тисяч разів.

Через підрив дамби величезні території виявилися затопленими. Фахівці фіксують перевищення в десятки тисяч разів за мікробним числом води (це загальна кількість мікроорганізмів, що міститься в 1 мл води).

«Тому заборонено лов риби, не можна пити цю воду, напувати худобу. Коли людина купатиметься у такій воді, потенційно може виникнути захворювання», — попередив Віктор Ляшко.

Вся акваторія нижче Каховської греблі непридатна для купання, включаючи українське узбережжя Чорного моря.



Тому на цей момент купання заборонено. А остаточні висновки про наслідки забрудненості будуть згодом, коли спаде рівень води.