Рівень забруднення води у Дніпрі перевищує норму у 28 тисяч разів

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що після підриву рашистами Каховської ГЕС рівень забруднення води у Дніпрі за окремими показниками перевищує норму у 28 тисяч разів.
Через підрив дамби величезні території виявилися затопленими. Фахівці фіксують перевищення в десятки тисяч разів за мікробним числом води (це загальна кількість мікроорганізмів, що міститься в 1 мл води).
Вся акваторія нижче Каховської греблі непридатна для купання, включаючи українське узбережжя Чорного моря.
Тому на цей момент купання заборонено. А остаточні висновки про наслідки забрудненості будуть згодом, коли спаде рівень води.
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