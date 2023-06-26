Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним - Енергоатом

09:15 26 червня Київ, Україна

Станом на 8:00 26 червня у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС зафіксували незначне зниження рівня води. Попри це ситуація залишається стабільною.



Про це повідомили у ДП "НАЕК "Енергоатом".



Незважаючи на незначне зниження, рівень води у ставку становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за потреби підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Зауважимо, що останнім часом рівень води у каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", - зазначили в Енергоатомі.

Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води із ставка-охолоджувача не відбувається, зазначили на підприємстві.