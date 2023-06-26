Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним - Енергоатом

Станом на 8:00 26 червня у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС зафіксували незначне зниження рівня води. Попри це ситуація залишається стабільною.
Про це повідомили у ДП "НАЕК "Енергоатом".
Незважаючи на незначне зниження, рівень води у ставку становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Про це повідомили у ДП "НАЕК "Енергоатом".
Незважаючи на незначне зниження, рівень води у ставку становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води із ставка-охолоджувача не відбувається, зазначили на підприємстві.
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