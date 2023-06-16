Рівень води у річці Дніпро у Києві продовжує підвищуватися

11:57 22 травня Київ, Україна

У Києві продовжує зростати рівень води у річці Дніпро вже упродовж третього дня поспіль, повідомляє Київська міська військова адміністрація.



Згідно з останніми даними на 9:00, рівень води біля мосту Метро становить 9 261 см (за Балтійською системою висот), що на 1 см вище, ніж учора. Температура води становить 17°C.



Важливо, що поточний рівень води на 60 см перевищує середньомісячні показники березня цього року. Поки що не було зафіксовано аварійних підтоплень, але рівень гідрологічної небезпеки все ще залишається на жовтому рівні.



Крім цього, затоплень на заплаві практично немає, і висота води там становить лише 5-7 см. Промислові об'єкти та житлові райони міста не перебувають під загрозою затоплення.



Попередні прогнози не вказують на значне збільшення рівня води у Дніпрі в межах Києва. Однак у Волинській, Рівненській та Черкаській областях сільськогосподарські угіддя на площі 8638 га виявилися підтопленими.



Транспортне сполучення до чотирьох населених пунктів Чернігівської області також порушено. В цей час спостерігається зниження рівнів весняної повені по всіх областях.



Підтоплено 44 будинки (36 у Дніпропетровській області та 8 у Черкаській) та 315 домогосподарств (250 у Запорізькій, 51 у Дніпропетровській, 12 у Черкаській та 2 у Київській областях), повідомляє ДСНС.