Рівень води у Каховському водосховищі продовжує знижуватися - Мінприроди

09:48 12 червня Київ, Україна

Через підрив рашистами греблі, Каховське водосховище втратило понад 72% (14,395 куб. км) води, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м. Проте відучора, за даними Укргідрометцентру, на гідропосту Нікополь вже немає можливості вимірювати рівні води, оскільки вона відійшла від пункту спостережень.



Рівень води у Дніпрі на позначці Херсон знизився на 2 м і становить 3,6 м. В середньому за добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см на годину.



У районі природного парку Нижньодніпровський вода поступово сходить. Триває обміління акваторії у нацпарку Кам'янська Січ на 8,5 м.



Рівень води у річці Інгулець у створі Інгулецької зрошувальної системи повільно знижується. Вода поступово прибуває на Миколаївщину.