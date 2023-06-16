Рівень води продовжує знижуватись, підтопленими залишаються 28 населених пунктів

12:25 14 червня Київ, Україна

Протягом минулої ночі рівень води на Херсонщині продовжив знижуватися, і тепер відступив ще на 32 сантиметри. Проте нині, як і раніше, підтоплено 28 населених пунктів.

Про це повідомила місцева ОВА у середу, 14 червня.

Так, станом на ранок середній рівень підтоплення в області становить 2,13 метра. Це на 32 см менше, ніж увечері у вівторок. При цьому динаміка на спад води зберігається.



Водночас підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка.



Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. За минулий день вода відійшла від близько пів тисячі будинків.