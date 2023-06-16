Рівень підтоплення на Херсонщині почав знижуватись - ОДА

10:55 09 червня Київ, Україна

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомляє, що рівень підтоплення в Херсонській області нарешті почав зменшуватися.



Минулої ночі вода спала приблизно на 20 см, що є позитивним сигналом. Триває евакуація людей та тварин, оскільки ситуація залишається напруженою.



Згідно з даними голови Херсонської ОДА, на даний момент вода тримається на позначці 5,38 м правобережжям і 5,35 м у Херсоні.. Прокудін зазначає, що вже видно значне зниження рівня води, що дає надію на покращення ситуації.



Проте, затоплено, як і раніше, значну кількість будинків – 3 624 у 32 населених пунктах Херсонщини. Евакуйовано понад 2 352 особи, а також близько 550 тварин.



Глава ОВА закликає всіх, хто перебуває в зоні підтоплення, не ризикувати своєю безпекою та залишити місця проживання..



Він запевняє, що влада організує евакуацію, нададуть допомогу з розселенням та матеріальну підтримку. Також було створено кол-центр для оперативного прийому дзвінків з питань допомоги та довідок.



У зв'язку з постійними обстрілами з боку Росії Херсонська ОВА звернулася до волонтерів з проханням тимчасово відмовитися від відвідування Херсона.



Ситуація з безпекою в місті стала погіршуватися, тому необхідно вжити відповідних запобіжних заходів..



Влада повідомлять про потребу у допомозі додаткових волонтерів, якщо така потреба виникне. Наразі зусилля зосереджені на порятунку людей та тварин із затоплених територій.