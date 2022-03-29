Рівень охорони праці компанії "Метінвест" оцінили на міжнародному рівні

14:40 04 листопада Київ, Україна

Металургійна компанія Ріната Ахметова взяла участь в щорічному конкурсі Risk Excellence Awards, який проводить Міжнародний інститут управління ризиками та безпекою праці. За найнижчі показники травматизму в гірничорудній, нафтогазовидобувній та хімічній промисловості група компаній "Метінвест" відзначилася номінацією "Програма змін року".



Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Найменші показники виробничого травматизму в Україні демонструє великий бізнес. Найменше постраждали в гірничорудній, нафтогазовидобувній та хімічній металургії. Днями одна з таких українських компаній завоювала лідерство на щорічному конкурсі Risk Excellence Awards Міжнародного інституту з управління ризиками та безпекою праці. Група "Метінвест" стала переможцем у номінації "Програма змін року". Її представники кажуть, що подавали свої досягнення в сфері охорони праці, а також - плани на майбутнє", - зазначив автор сюжету.

За його словами, "Метінвест" боровся за перемогу серед таких брендів як "Пепсіко", "Фуджі", "Мультиплекс", "Мідліст". І ця перемога, на думку представників компанії-переможця, буде мати величезне значення для українського бізнесу в цілому.