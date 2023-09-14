Рівень безробіття в Україні знизиться до 19% до кінця року - Мінекономіки

15:41 14 вересня Київ, Україна

Перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що за підсумками поточного року Мінекономіки прогнозує, що рівень безробіття в Україні знизиться до 19%.



Про це Юлія Свириденко сказала під час онлайн зустрічі з єврокомісаром з питань зайнятості та соціальних прав Ніколасом Шмідтом, передає пресслужба Мінекономіки.

"Одне з важливих питань, на якому ми зараз сфокусовані, - подолання безробіття в Україні. За підсумками поточного року ми прогнозуємо, що рівень безробіття знизиться до 19%, проте це є досить високий показник", — сказала міністр.

Свириденко зазначила, що уряд запровадив низку програм для покращення ситуації на ринку праці. Серед них: грантові програми для підприємців та охочих відкрити власний бізнес, а також навчальні програми та програми перекваліфікації.

"Вважаємо, що всі сторони соціального діалогу – роботодавці, профспілки, органи влади мають приєднатися та об'єднати зусилля щодо вирішення проблеми безробіття", - наголосила Юлія Свириденко.