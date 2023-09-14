Рівень безробіття в Україні знизиться до 19% до кінця року - Мінекономіки

Перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що за підсумками поточного року Мінекономіки прогнозує, що рівень безробіття в Україні знизиться до 19%.
Про це Юлія Свириденко сказала під час онлайн зустрічі з єврокомісаром з питань зайнятості та соціальних прав Ніколасом Шмідтом, передає пресслужба Мінекономіки.
Свириденко зазначила, що уряд запровадив низку програм для покращення ситуації на ринку праці. Серед них: грантові програми для підприємців та охочих відкрити власний бізнес, а також навчальні програми та програми перекваліфікації.
Під час зустрічі сторони обговорили також підготовку Плану України у рамках роботи над програмою Ukraine Facility Європейського Союзу, важливим аспектом якого є соціальний діалог, перспективи реформування трудового законодавства та підтримки з боку західних партнерів адаптації вітчизняного законодавства до сучасних умов та майбутній візит до Києва делегації Європейської конфедерації профспілок.
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