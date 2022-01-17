10:07 03 вересень Київ, Україна

Рівень безробіття в Україні один з найвищих в Європі. Про це повідомляють Держслужба зайнятості, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України



З початку дії карантину (з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тисячі українців, загалом на 31 серпня кількість безробітних становила 477,7 тисячі громадян - це на 73% більше, ніж станом на цю ж дату минулого року.



Відзначається, що допомогу по безробіттю отримували 400 тисяч осіб.



Всього з початку року працевлаштовано понад 409 тисяч громадян, в тому числі за період карантину (з 12 березня по 28 серпня) - 260 тисяч.



"Найбільше українців знайшли нове робоче місце в сільському господарстві - 45% від усіх працевлаштованих, далі - переробна промисловість (14%) і сфера торгівлі (13%).



Слід зазначити, що останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилось. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тисяч осіб, в травні їхня кількість становила 97 тисяч осіб, в червні - 75 тисяч осіб, в липні - 68 тисяч", - йдеться в повідомленні.



У відомстві додали, що виплати допомоги по частковому безробіттю дозволили зберегти робочі місця для 367 тисяч українців, з них 179,9 тисячі - ФОПи.



Нагадаємо:



З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тисячі українців - це на 67% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.



Станом на 6 серпня 2020 року статус безробітного мають 502 тисячі українців, за період дії карантину (з 12 червня по 4 серпня) статус безробітного отримали 406 тисяч українців.



До 3,1 млн українців або 17% від робочої сили на піку карантину перебували в стані прихованого безробіття - зайнятість цих людей була зменшена або вони були відправлені в неоплачувану відпустку.



Національний банк очікує, що рівень безробіття у 2020 році досягне 10%, а не 9,5%, які НБУ прогнозував у квітні.