Уроки статевого виховання в школах - опитування

15:40 23 листопада Київ, Україна

Згідно з результатами опитування, твердження "в школах повинно бути статеве виховання" повністю підтримують більше половини батьків і вчителів.

Про це свідчать результати опитування аналітичного центру Cedos, проведеного в партнерстві з агентством Info Sapiens на замовлення Фонду ООН в області народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти і науки України.



Уроки статевого виховання:

повністю підтримують 60% батьків і вчителів;

певною мірою підтримують 24% батьків і 23% вчителів;

проти 8% і 9% батьків і вчителів.

Найбільше вчителі та батьки підтримують початок сексуального виховання з 1 і 5 класу:

з першого класу це робити пропонують 16% педагогів і 12% батьків,

з 5 класу - 18% і 25% відповідно.

Найпопулярніші ідеї по формату такого навчання - лекції фахівців. Їх підтримують 47% батьків і 58% вчителів.



Близько 40% вчителів впевнені у власних знаннях з окремих тем сексуальної освіти і в своїй здатності обговорювати їх з учнівством.





Стереотипи, виявлені дослідженням, про сексуальну тему серед батьків:

65% батьків висловили таку позицію: якщо дівчина носить коротку спідницю і яскравий макіяж, цим вона спонукає хлопців до залицянь;

44% заявили, що "нетрадиційна орієнтація потребує лікування", 38% були протилежної думки, 21% - не змогли відповісти;

31% батьків виступили за заборону абортів;

30% вважають, що наявність декількох сексуальних партнерів - розбещеність;

35% вважають, що обговорення питань контрацепції підштовхує дітей до початку/активного сексуального життя;

27% назвали ганебним секс до шлюбу;

26% батьків сказали, що ВІЛ-позитивні діти не повинні вчитися разом з іншими дітьми.

Виявлені дослідженням стереотипи серед вчителів: