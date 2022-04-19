Уроки статевого виховання в школах - опитування

Згідно з результатами опитування, твердження "в школах повинно бути статеве виховання" повністю підтримують більше половини батьків і вчителів.
Про це свідчать результати опитування аналітичного центру Cedos, проведеного в партнерстві з агентством Info Sapiens на замовлення Фонду ООН в області народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти і науки України.
Уроки статевого виховання:
- повністю підтримують 60% батьків і вчителів;
- певною мірою підтримують 24% батьків і 23% вчителів;
- проти 8% і 9% батьків і вчителів.
Найбільше вчителі та батьки підтримують початок сексуального виховання з 1 і 5 класу:
- з першого класу це робити пропонують 16% педагогів і 12% батьків,
- з 5 класу - 18% і 25% відповідно.
Найпопулярніші ідеї по формату такого навчання - лекції фахівців. Їх підтримують 47% батьків і 58% вчителів.
Близько 40% вчителів впевнені у власних знаннях з окремих тем сексуальної освіти і в своїй здатності обговорювати їх з учнівством.
Близько 40% вчителів впевнені у власних знаннях з окремих тем сексуальної освіти і в своїй здатності обговорювати їх з учнівством.
Стереотипи, виявлені дослідженням, про сексуальну тему серед батьків:
- 65% батьків висловили таку позицію: якщо дівчина носить коротку спідницю і яскравий макіяж, цим вона спонукає хлопців до залицянь;
- 44% заявили, що "нетрадиційна орієнтація потребує лікування", 38% були протилежної думки, 21% - не змогли відповісти;
- 31% батьків виступили за заборону абортів;
- 30% вважають, що наявність декількох сексуальних партнерів - розбещеність;
- 35% вважають, що обговорення питань контрацепції підштовхує дітей до початку/активного сексуального життя;
- 27% назвали ганебним секс до шлюбу;
- 26% батьків сказали, що ВІЛ-позитивні діти не повинні вчитися разом з іншими дітьми.
Виявлені дослідженням стереотипи серед вчителів:
- дівчина, яка носить коротку спідницю і яскравий макіяж, спонукає хлопців до залицянь - 63%;
- нетрадиційна орієнтація потребує лікування - 36%;
- аборт повинен бути заборонений в Україні - 33%;
- молоді люди, які мали кількох сексуальних партнерів, є розпущеними - 31%;
- обговорення питань контрацепції підштовхує дітей до початку/активного сексуального життя - 23%;
- займатися сексом до шлюбу соромно - 27%;
- ВІЛ-позитивні діти не повинні вчитися разом з іншими дітьми - 19%.
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