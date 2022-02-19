Уроки «мужності» для маленьких кримчан

14:53 24 травень Київ, Україна

В окупованому Криму триває 13-а призовна кампанія в ЗС РФ. Кримчан змушують служити в російській армії, створюючи для місцевих призовників фактично безвихідну ситуацію в порушення міжнародного гуманітарного права.



Відомо, що станом на кінець березня 2021 року, фіксується різке зростання кількості кримінальних справ щодо жителів Криму за відмову служити або ухилення від служби в збройних силах країни-окупанта (понад 200 рішень, понад 200 кримінальних справ передано до «судів» на анексованій території).



З метою пропаганди служби в збройних силах країни-окупанта, порушуючи норми міжнародного права, російська влада активно проводить заходи щодо «патріотизації» дітей Криму.



Так, в рамках святкування 76-ї річниці Перемоги у ВВВ, в музеї Ялтинського відділення ветеранів бойових дій «Афганістан» пройшов урок мужності для юних ялтинців.



Міжрегіональний молодіжний патріотичний Яхтовий похід «Юнармійська миля-2021», приурочений до 77-ї річниці звільнення Криму від німецько-фашистських загарбників, завершився покладанням квітів до Вічного Вогню і вшануванням пам'яті полеглих.



В рамках святкування 76-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Зональним центром «Східний» ДБОУ ДО РК «КРИМПАТРІОТЦЕНТР» спільно зі Станично-козачим суспільством «Станиця Золотополенська» і хутірським козачим суспільством «Старий Крим» для кадетів і юнармійців був організований одноденний похід по місцях бойової слави кримських партизанів і Керченсько-Феодосійського десанту.

Хочеться вкотре нагадати, Україна не визнає юрисдикцію Росії над півостровом і вважає призов в Криму незаконним! А служба в російській армії - конституційний обов'язок і обов'язок виключно громадянина Російської Федерації! Місцеві жителі Криму не зобов'язані нести армійську службу, бути вірними присязі та військовому обов'язку РФ! Це грубе порушення Росією норм міжнародного права, що, зокрема, відображено в резолюції Генасамблеї ООН від грудня 2020 року.