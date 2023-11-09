Спрощено отримання субсидії на ЖКГ через портал "Дія"

Незабаром на порталі державних послуг "Дія" можна буде подати спрощену заяву про отримання субсидії на оплату комунальних послуг, газу та палива.
Про це розповів у своєму Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, а також на сайті відомства.
Над проєктом також працювало Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд України. Допомогла Програма розвитку ООН в Україні (UNDP) у рамках "Проєкту підтримки Дія" за фінансування Японії.
В Мінцифри запевняють, що нововведення прискорить отримання послуги та заощадить час користувачам. На порталі Дія можна буде подати заяву на отримання субсидії на послуги ЖКГ. Якщо раніше заповнення розширеної заяви на субсидію забирало близько пів години, то тепер цей час скоротиться до 10 хвилин, а замість 21 кроку потрібно буде пройти 7.
Над проєктом також працювало Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд України. Допомогла Програма розвитку ООН в Україні (UNDP) у рамках "Проєкту підтримки Дія" за фінансування Японії.
В Мінцифри запевняють, що нововведення прискорить отримання послуги та заощадить час користувачам. На порталі Дія можна буде подати заяву на отримання субсидії на послуги ЖКГ. Якщо раніше заповнення розширеної заяви на субсидію забирало близько пів години, то тепер цей час скоротиться до 10 хвилин, а замість 21 кроку потрібно буде пройти 7.
Приєднатися до бета-тестування можуть люди, які мають:
- українське громадянство;
- картку платника податків;
- підстави отримання субсидії;
- не отримували субсидію раніше.
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