УПЦ Московського патріархату зберігає єдність із патріархом Кирилом – ПЦУ

Вчора, 28 травня, в ефірі телемарафону глава ПЦУ митрополит Єпіфаній заявив, що УПЦ московського патріархату продовжує зберігати єдність із московським патріархом Кирилом (Гундяєвим). Її заява про незалежність – лише брехливий маневр для зміни ставлення до себе українського суспільства.
За словами Єпіфанія, "все, що було оголошено у всіх ЗМІ, не відповідає дійсності".
Він також зазначив, що УПЦ МП не відновили стосунків із Вселенським патріархом, а натомість підтвердили свої попередні рішення про припинення спілкування з ним.
Нагадаємо, 27 травня Собор УПЦ МП ухвалив рішення про повну незалежність. Собор також висловив незгоду з позицією патріарха московського та всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.
Як повідомлялося, УПЦ МП звинуватила у нападі росії на Україну екс-президента Петра Порошенка та ПЦУ.
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