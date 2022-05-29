УПЦ Московського патріархату зберігає єдність із патріархом Кирилом – ПЦУ

Вчора, 28 травня, в ефірі телемарафону глава ПЦУ митрополит Єпіфаній заявив, що УПЦ московського патріархату продовжує зберігати єдність із московським патріархом Кирилом (Гундяєвим). Її заява про незалежність – лише брехливий маневр для зміни ставлення до себе українського суспільства.

"Незалежність та самостійність в управлінні церквою була оголошена ще в 1990 році, так що нічого принципово нового на вчорашньому Соборі не було проголошено. Але ще не опубліковано остаточне рішення цього Собору. Ми закликали наших колег з УПЦ МП до діалогу, і ми закликаємо до рішучіших дій", - сказав він.

За словами Єпіфанія, "все, що було оголошено у всіх ЗМІ, не відповідає дійсності".

"Мета Собору - зберегти статус-кво та змінити статус до себе українського суспільства без розриву відносин із РПЦ, з головою московського патріархату Гундяєвим. Але сьогодні ми чули коментарі, наприклад, головного дипломата РПЦ Іларіона Алфєєва, який сказав, що єдність між РПЦ зберігається і зміцнюватиметься. На жаль, ми побачили з рішень цього Собору, що вони надалі зберігають єдність із "вбивцею" патріархом Кирилом, який благословляє вбивати українців", - наголосив Єпіфаній.

Він також зазначив, що УПЦ МП не відновили стосунків із Вселенським патріархом, а натомість підтвердили свої попередні рішення про припинення спілкування з ним.

Нагадаємо, 27 травня Собор УПЦ МП ухвалив рішення про повну незалежність. Собор також висловив незгоду з позицією патріарха московського та всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.

Як повідомлялося, УПЦ МП звинуватила у нападі росії на Україну екс-президента Петра Порошенка та ПЦУ.