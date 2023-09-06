UNITED24 та фонд "Повернися живим" з monobank зібрали 108 млн грн на дрони за 24 години

UNITED24, благодійний фонд "Повернися живим" та monobank активно продовжують акцію зі збору коштів на закупівлю 10 000 дронів-камікадзе. За перші 24 години зібрано майже половину необхідної суми – 108 мільйонів гривень із загального бюджету у 235 мільйонів гривень.
Важливу інформацію про поточний стан збору повідомив віцепрем'єр з інновацій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров через платформу Telegram.
Важливу інформацію про поточний стан збору повідомив віцепрем'єр з інновацій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров через платформу Telegram.
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