UNITED24 та фонд "Повернися живим" з monobank зібрали 108 млн грн на дрони за 24 години

"Усього за добу українці пожертвували понад 108 мільйонів гривень на придбання FPV-дронів. Це справді дивовижний результат, який демонструє справжню єдність нашої країни. Ми глибоко вдячні всім, хто надає підтримку Силам оборони України. Ми продовжуємо рухатися вперед", - наголосив він у своєму повідомленні.