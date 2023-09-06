UNITED24 та фонд "Повернися живим" з monobank зібрали 108 млн грн на дрони за 24 години

12:36 15 серпня Київ, Україна

UNITED24, благодійний фонд "Повернися живим" та monobank активно продовжують акцію зі збору коштів на закупівлю 10 000 дронів-камікадзе. За перші 24 години зібрано майже половину необхідної суми – 108 мільйонів гривень із загального бюджету у 235 мільйонів гривень.

Важливу інформацію про поточний стан збору повідомив віцепрем'єр з інновацій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров через платформу Telegram.
 
"Усього за добу українці пожертвували понад 108 мільйонів гривень на придбання FPV-дронів. Це справді дивовижний результат, який демонструє справжню єдність нашої країни. Ми глибоко вдячні всім, хто надає підтримку Силам оборони України. Ми продовжуємо рухатися вперед", - наголосив він у своєму повідомленні.