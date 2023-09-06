UNIFIER: Канада показала навчальний процес українських військових

19:00 05 вересня Київ, Україна

У Збройних силах Канади продемонстрували процес навчання українських захисників навичок використання камуфляжу.



Цю інформацію опублікували на сторінці канадської тренувальної місії UNIFIER у соціальній мережі Х (раніше відомій як Twitter).



У повідомленні йдеться про важливість навичок камуфляжу та маскування у військових операціях. У рамках навчальної програми UNIFIER у Великій Британії проводиться навчання новобранців Збройних сил України, надаючи їм необхідні навички для ефективного переміщення та виживання на полі бою.