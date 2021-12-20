"Розумні окуляри" Сергія Лисина перемогли на Міжнародній виставці інновацій

19:12 31 березень Київ, Україна

Міжнародна виставка інновацій в Женеві відзначила золотом стартап українського винахідника Сергія Лисина. Його винахід "розумні окуляри" самостійно вираховує калорії і показує кількість витраченої енергії.



Розумні окуляри під назвою Nutis рахують калорії миттєво. При цьому вони працюють не тільки з їжею, але і з водою.



З'єднані з мобільним додатком окуляри показують кількість спожитої і витраченої енергії.



Для цього окуляри потрібно одягнути і просто подивитися на страву. Пристрій зафіксує картинку, відправить дані на сервіс для їхнього підрахунку, а на смартфоні відобразиться точна кількість калорій.



Таким чином, упевнений винахідник, користувачі можуть контролювати свій раціон не тільки для підтримки фігури, але і щоб уникнути алергічних реакцій.



Крім цього, в системі є голосове управління і тут можна підбирати рецепти.