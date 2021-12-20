Померла зірка серіалу Кріпосна - Оксана Вороніна

На 52 році життя померла відома українська артистка театру і кіно Оксана Вороніна. Про її смерті на своїй сторінці в Facebook повідомила Аліса Тункевіч, яка служила в одному театрі з Вороніної. Про причини несподіваної смерті актриси не говориться. Відомо лише, що померла вона 30 липня, а попрощаються з актрисою 1 серпня, очевидно в театрі російської драми імені Лесі Українки в Києві.

Оксана Вороніна народилася 11 листопада 1967 року. У 1990 році вона закінчила Київський інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого. У 1990-2000 роках працювала в театрі в місті Білгород. З 2001 року і по теперішній час Оксана Вороніна була актрисою київського театру російської драми імені Лесі Українки.

Вороніна знімалася в картинах Ревізор, Новорічні сюрпризи, В полоні пристрастей (Камінний господар) і в серіалах Кріпосна, Поганий хороший коп, Владика Андрій і інших.

Як повідомлялося раніше, голлівудська актриса Олівія де Гевілленд, відома за роллю Мелані Вілкс у фільмі Віднесені вітром, померла в Парижі у віці 104 років. Вона померла від природних причин. Актриса активно знімалася впродовж 40 років.

Помер також відомий дизайнер Кансай Ямамото. Він одягав Елтона Джона та Девіда Боуї.