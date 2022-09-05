Померла українська журналістка Богдана Костюк

14:43 08 червня Київ, Україна

Журналіст «Радіо Свобода» пішла з життя на 56 році життя через важку хворобу

Журналісти «Радіо Свобода» важко переживають смерть колеги Богдани Костюк, відомої української журналістки. Її було стало 7 червня 2020 року.

"Богдана була і залишиться в моїй пам'яті світлою і чуйною людиною, готовим завжди прийти на допомогу", - написав на своїй Facebook-сторінці журналіст Сергій Руденко.

Богдана Костюк працювала в українській редакції "Радіо Свобода" з 1995 року.

В останні роки багато займалася волонтерською діяльністю, підтримувала українську армію.