Помер співак та композитор Олександр Градський

Пішов із життя співак та композитор Олександр Градський, який був символом естради 70-х років минулого століття. Музикант помер у віці 72 років. Про його смерть повідомили сьогодні, 28 листопада.
Днями Градського терміново доправили до лікарні з підозрою на інсульт. Сьогодні о 2:10 ночі співак помер у московській лікарні.
Олександр Градський народився 3 листопада 1949 року у Копейську на Південному Уралі. Після навчання на факультеті академічного співу у Гнесинці, співак пройшов навчання у Московській консерваторії.
Молодий та перспективний співак був засновником першої у Союзі рок-групи – Слов'яни (1965 р.). Але прославився він завдяки його групі Скоморохи (1966 р.).
Багато хто пам'ятає пісні та музику Градського, написані до десятків художніх, документальних та мультиплікаційних фільмів. Досі багато хто захоплюється його музикою та піснями до фільму Кончаловського «Романс про закоханих». Навряд чи фільм мав би такий успіх без цих мелодій. Як співак він випустив понад 18 альбомів. У своїй творчості Градський був «поліглотом»: йому до снаги було створювати чудові рок-опери та рок-балети.
Музикант очолював театр "Градський Хол".
Нагадаємо, що тижнем раніше від наслідків коронавірусу помер артист театру та кіно Валерій Гаркалін.
Днями Градського терміново доправили до лікарні з підозрою на інсульт. Сьогодні о 2:10 ночі співак помер у московській лікарні.
Олександр Градський народився 3 листопада 1949 року у Копейську на Південному Уралі. Після навчання на факультеті академічного співу у Гнесинці, співак пройшов навчання у Московській консерваторії.
Молодий та перспективний співак був засновником першої у Союзі рок-групи – Слов'яни (1965 р.). Але прославився він завдяки його групі Скоморохи (1966 р.).
Багато хто пам'ятає пісні та музику Градського, написані до десятків художніх, документальних та мультиплікаційних фільмів. Досі багато хто захоплюється його музикою та піснями до фільму Кончаловського «Романс про закоханих». Навряд чи фільм мав би такий успіх без цих мелодій. Як співак він випустив понад 18 альбомів. У своїй творчості Градський був «поліглотом»: йому до снаги було створювати чудові рок-опери та рок-балети.
Музикант очолював театр "Градський Хол".
Нагадаємо, що тижнем раніше від наслідків коронавірусу помер артист театру та кіно Валерій Гаркалін.
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