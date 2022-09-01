Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов

11:18 31 серпня Київ, Україна

Останній генеральний секретар ЦК КПРС та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер на 92-му році життя. В останні роки він страждав від хвороби нирок



Поки західні лідери приносять співчуття і висловлюють теплі слова про покійного, російські пропагандисти та z-патріоти верещать від радості та поливають Горбачова брудом, оскільки вони вважають його головним винуватцем розпаду "радянської імперії".



Михайло Горбачов – дуже неоднозначна особистість. У його політиці було багато мінусів.



У позитивному контексті Горбачову згадують Перебудову, спробу демократизації СРСР, закінчення Холодної війни та його роль у руйнуванні Берлінського муру.

У негативному — бездіяльність при Чорнобильській катастрофі, трагедія у Вільнюсі та визнання анексії Криму.

Ще кілька фактів про Михайла Горбачова:



▪️ Генеральний секретар ЦК КПРС з березня 1985 року до 24 серпня 1991 року, президент СРСР з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року.



▪️ Прийнятий ним 17 травня 1985 року «сухий закон» призвів до дефіциту цукру в СРСР та введення продуктових талонів на цукор.



▪️ За нього СРСР вперше визнав свою відповідальність за Катинський розстріл, де було вбито понад 21 000 польських громадян.



▪️ Внаслідок «сухого закону» було знищено найцінніші виноградники Криму, проте темпи варіння самогону зросли до небес.