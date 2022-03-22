Помер легендарний "агент 007" - актор Шон Коннері

07:37 01 листопада Київ, Україна

Про смерть легендарного актора Шона Коннері стало відомо з повідомлення агентства ВВС в суботу, 31 жовтня. Популярний кіноактор помер в похилому віці, адже в серпні цього року йому виповнилося 90 років.

Акторська кар'єра Коннері тривала десятиліття, серед численних нагород Коннері - премія Оскар, дві нагороди BAFTA і три Золотих глобуси, а в 2000 році Коннері був посвячений у лицарі королевою Великобританії Єлизаветою II.

За свою кар'єру Коннері зіграв у понад 70 фільмах, серед яких "Полювання за Червоним жовтнем", "Недоторканні", "Індіана Джонс, останній хрестовий похід", "Скеля" та інші.

Нагадаємо, що раніше Шона Коннері британські кіноглядачі назвали найкращим виконавцем ролі Джеймса Бонда в історії. Він зіграв у п'яти фільмах Бондіани.

Також повідомлялося, що віллу "агента 007" виставили на продаж. Шикарний особняк, в якому жив відомий шотландський актор Шон Коннері, можна придбати за €30 млн. Будинок має шість поверхів, ліфт, на ділянці - панорамний басейн у скелі.