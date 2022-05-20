Помер Геннадій Кернес, прощання відбудеться наступного тижня

10:18 17 грудня Київ, Україна

Першим про смерть харківського голови Геннадія Кернеса повідомив його друг Павло Фукс, пізніше інформацію підтвердили в Харківській міськраді.

"Сьогодні вночі, 17 грудня, зупинилося величезна добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друже", - написав Фукс.

На сайті Харківської міської ради з'явилося коротке повідомлення про смерть Кернеса.

"Після тривалої хвороби помер харківський міський голова Геннадій Кернес. Про прощання буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вирішиться питання про організацію похорону харківського міського голови Геннадія Кернеса, він буде похований в Харкові, швидше за все, на початку наступного тижня.

"Я о 14:00 буду проводити велику нараду з організації похорону в місті Харків. Можу вам сказати, що похорони орієнтовно будуть або в понеділок (21 грудня - ред.), або у вівторок (22 грудня - ред.) - все залежить від того, як німецька влада все оформить", - повідомив перший заступник міського голови Ігор Терехов.

За його словами, церемонію проведуть таким чином, щоб всі охочі змогли попрощатися з мером.