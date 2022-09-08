Вулиці Московської більше не буде: у Києві перейменували ще близько 40 вулиць

Київрада підтримала перейменування близько 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов'язані з росією, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зокрема, підтримали перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного.
Також вулицю Московську перейменували на Князів Острозьких, повідомляє нардеп Ксенія Семенова.
Список вулиць, за які мали голосувати на пленарному засіданні, можна подивитися тут.
Загалом у Києві планувалося перейменувати близько 300 вулиць, назви яких пов'язані з росією. За новими назвами для 296 топонімів провели електронне голосування у додатку «Київ Цифровий». Але експертна комісія ухвалила не всі результати голосування. Зокрема, площу Льва Толстого рекомендувала перейменувати на Павла Скоропадського.
Зокрема, підтримали перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного.
Також вулицю Московську перейменували на Князів Острозьких, повідомляє нардеп Ксенія Семенова.
Список вулиць, за які мали голосувати на пленарному засіданні, можна подивитися тут.
Загалом у Києві планувалося перейменувати близько 300 вулиць, назви яких пов'язані з росією. За новими назвами для 296 топонімів провели електронне голосування у додатку «Київ Цифровий». Але експертна комісія ухвалила не всі результати голосування. Зокрема, площу Льва Толстого рекомендувала перейменувати на Павла Скоропадського.
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