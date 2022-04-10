Вулицю Києва перекрили люди, які виступають проти карантину вихідного дня

13:51 14 листопада Київ, Україна

Хвиля акцій протесту проти карантину вихідного дня накрила низку міст України. Особливо активно протестують підприємці, бізнес яких пов'язаний з роботою ринків. Так, в Києві працівники ринку перекрили рух транспорту по вулиці Бориспільській.

Відзначається, що учасники акції вимагають відкриття ринків, які закрили через карантин вихідного дня.

Аналогічна акція проходить в Чернівцях, де кілька сотень працівників Калинівського ринку вимагають дозволити їм працювати.

А в Житомирській області підприємці з Овруча перекрили міжнародну трасу М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський.

Нагадаємо, з 14 листопада в Україні набув чинності карантин вихідного дня. До кінця листопада на вихідних заборонена робота розважальних закладів, ресторанів, кафе, спортзалів, непродуктових магазинів і ТРЦ.

Для контролю за дотриманням карантинних норм поліція збільшить кількість рейдових груп.

Низка обласних центрів відмовляються дотримуватися правил карантину вихідного дня, серед них Львів, Дніпро, Тернопіль, Рівне, Житомир, Черкаси та деякі менші міста.