Вуличним музикантам Тернополя заборонили співати російською мовою

Вуличним музикантам Тернополя заборонили використовувати російські твори.
Про це повідомили на сайті Тернопільської міськради.
Музикантам заборонили виступати у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних засобів, а також у дні жалоби, дні пам'яті та на час проведення культурно-масових заходів.
Крім того, рішенням затвердили список локацій, умови та час проведення вуличних виступів у Тернополі.
Як пояснив міський голова Сергій Надал, у місті багато місцевих та музикантів з інших регіонів, які виступають та збирають кошти на потреби Збройних сил України.
Загалом у місті погодили 18 локацій для виступів. До того ж на одній локації протягом дня один музикант або гурт можуть безперервно виступати не довше 2 годин.
Час між виступами різних музикантів має тривати щонайменше 30 хвилин.
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