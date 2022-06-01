Вуличним музикантам Тернополя заборонили співати російською мовою

18:16 01 червня Київ, Україна

Вуличним музикантам Тернополя заборонили використовувати російські твори.

Про це повідомили на сайті Тернопільської міськради.

"Звертаємо особливу увагу виконавців на неприпустимість публічного використання творів російською мовою, у тому числі провокуючі розпалювання ворожнечі на національному, релігійному ґрунті або ті, що мають нецензурний характер", - йдеться у повідомленні.



Музикантам заборонили виступати у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних засобів, а також у дні жалоби, дні пам'яті та на час проведення культурно-масових заходів.



Крім того, рішенням затвердили список локацій, умови та час проведення вуличних виступів у Тернополі.



Як пояснив міський голова Сергій Надал, у місті багато місцевих та музикантів з інших регіонів, які виступають та збирають кошти на потреби Збройних сил України.

"Отже, щоб уникнути непорозумінь, скарг від тернополян та гостей міста на шум або гучну музику, було визначено місця, де можна використовувати звукопідсилювальну апаратуру для вокалу або інструментів", – каже він.



Загалом у місті погодили 18 локацій для виступів. До того ж на одній локації протягом дня один музикант або гурт можуть безперервно виступати не довше 2 годин.



Час між виступами різних музикантів має тривати щонайменше 30 хвилин.