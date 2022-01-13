Укрзалізниця запустить "велосипедні" електрички

15:12 03 травень Київ, Україна

Укрзалізниця на підтримку екологічного транспорту обладнала вагони електричок місцями для перевезень велосипедів

Зараз УЗ завершує капітально-відновлювальний ремонт електропоїзду для філії "Південно-Західна залізниця" (район Києва і області). У його першому і десятому вагонах (тобто в першому і останньому) встановлені кріплення для велосипедів.

"Наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів", - сказав в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

В ході ремонту цього електропоїзду виконаний комплекс модернізацій, спрямованих на поліпшення умов перевезень пасажирів і підвищення надійності електропоїздів в експлуатації. У вагонах встановлені блоки сидінь з поліпшеними ергономічними властивостями, сучасне освітлення, тоновані склопакети. Також встановлена нова пожежна сигналізація з датчиками на вогонь і задимлення, система відеоспостереження для запобігання вандалізму.



Ремонт поїзда виконав Київський електровагоноремонтний завод.



У 2021 році УЗ запланувала в умовах заводу капітально-відновлювальним ремонтом оновити 40 секцій електропоїздів, 11 секцій - капітальними ремонтами. В умовах депо передбачено виконати капітальний ремонт 25 секцій електропоїздів та 4 дизель-поїздів. Поточні ремонти будуть виконані на 5040 секціях електропоїздів та 292 дизель-поїздах.