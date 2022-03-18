Укрзалізниця запустила сайт про фестивалі України

12:29 18 червня Київ, Україна

Наймасштабніші фестивалі України повертаються після коронавірусної сплячки, дізнатися про майбутні заходи і вибрати, яким поїздом можна дістатися до локації, тепер можна на сайті Укрзалізниці.
"Заходьте, вибирайте найцікавіший для вас фестиваль і заодно дивіться, якими поїздами Укрзалізниці можна дістатися до місця проведення", - наголошується в повідомленні.
Які події:
  • MRPL City
  • HAPPY FRIDAY FEST
  • ZOUND Festival
  • Джаз на Дніпрі
  • Bezviz Festival
  • Underhill European Music Festival
  • Atlas Weekend Bukovel
  • Respublica FEST 2021
  • Faine Misto festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Zaxidfest
  • Зашків
  • Бойківська дефеляда
  • Strongman. Ігри горців 2021
  • Tattoo Collection Odesa
  • ХХ століття Мьюзік Фест
  • KURAZH JUNE. ELECTRO LETO
  • Rock Bulava 2021
  • Atlas Weekend Friends Edition 2021
  • Rock Bulava 2021
  • Фестиваль українського духу Бандерштат