Укрзалізниця запустила сайт про фестивалі України

Наймасштабніші фестивалі України повертаються після коронавірусної сплячки, дізнатися про майбутні заходи і вибрати, яким поїздом можна дістатися до локації, тепер можна на сайті Укрзалізниці.
Які події:
- MRPL City
- HAPPY FRIDAY FEST
- ZOUND Festival
- Джаз на Дніпрі
- Bezviz Festival
- Underhill European Music Festival
- Atlas Weekend Bukovel
- Respublica FEST 2021
- Faine Misto festival
- Leopolis Jazz Fest
- Zaxidfest
- Зашків
- Бойківська дефеляда
- Strongman. Ігри горців 2021
- Tattoo Collection Odesa
- ХХ століття Мьюзік Фест
- KURAZH JUNE. ELECTRO LETO
- Rock Bulava 2021
- Atlas Weekend Friends Edition 2021
- Rock Bulava 2021
- Фестиваль українського духу Бандерштат
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