Укрзалізниця запустила новий маршрут між Черніговом та Славутичем

15:02 02 червня Київ, Україна

Після відновлення підірваного окупантами мосту на Чернігівщині Укрзалізниця запустила пасажирський рух між Черніговом та Славутичем.

 
Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що в перший рейс електрички зі Славутича вирушить о 16.00 і далі курсуватимуть за графіком.
 
"В обласному центрі є можливість пересісти на двоповерховий поїзд Skoda, який з комфортом домчить пасажирів до Києва. Для цього організували зручну стиковку графіків руху двох електропоїздів", - зазначили в Укрзалізниці.
 
У компанії наголосили, що до війни з'єднання Чернігів – Славутич було одним із ключових для місцевого населення.

В цей час між Києвом та Черніговом курсує три пари пасажирських поїздів:
  • №708/707 Київ - Чернігів поїздом Skoda
  • №702/701 Вінниця - Чернігів
  • №257/258 Івано-Франківськ – Чернігів.