Укрзалізниця запустила новий маршрут між Черніговом та Славутичем

Після відновлення підірваного окупантами мосту на Чернігівщині Укрзалізниця запустила пасажирський рух між Черніговом та Славутичем.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що в перший рейс електрички зі Славутича вирушить о 16.00 і далі курсуватимуть за графіком.
Зазначається, що в перший рейс електрички зі Славутича вирушить о 16.00 і далі курсуватимуть за графіком.
У компанії наголосили, що до війни з'єднання Чернігів – Славутич було одним із ключових для місцевого населення.
В цей час між Києвом та Черніговом курсує три пари пасажирських поїздів:
В цей час між Києвом та Черніговом курсує три пари пасажирських поїздів:
- №708/707 Київ - Чернігів поїздом Skoda
- №702/701 Вінниця - Чернігів
- №257/258 Івано-Франківськ – Чернігів.
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