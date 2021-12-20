"Укрзалізниця" запустила електричку City Express в напрямку Святошин-Буча

10:54 15 березень Київ, Україна

Сьогодні о 5:54 ранку з київської станції відправився перший модернізований електропоїзд City Express.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".



Електричка курсуватиме за маршрутом Святошин-Буча. Вона буде здійснювати перевезення в пікові години: вранці і ввечері. Перші рейси відправилися з Києва о 5:54, з Бучі - о 6:27.



Потяги будуть зупинятися на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь і Буча. Електричка курсуватиме за таким розкладом:



З Києва (зі станції Святошин) - 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;



Зі станції Буча 6:27, 7:31, 8:56 і о 18:03 і 19:07.