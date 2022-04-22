"Укрзалізниця" запускає швидкісний поїзд між Києвом і курортом Славське

19:33 24 листопада Київ, Україна

"Укрзалізниця" анонсувала запуск швидкісного поїзда "Інтерсіті+" по новому маршруту. З 15 грудня стане можливим дістатися з Києва до Славського за 7 годин 17 хвилин.



🚄Київ-Славське



Поїзд №745 вирушатиме зі станції "Київ-Пасажирський" о 5:59 і прибуватиме в Славське о 13:16.



🚄Славське-Київ



Поїзд № 746 вирушатиме о 16:20 і прибуватиме на станцію "Київ-Пасажирський" о 23:57.



По дорозі поїзд зупинятиметься на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

