"Укрзалізниця" запускає програму лояльності для пасажирів

18:37 13 січня Київ, Україна

"Укрзалізниця" запускає програму лояльності "Залізні друзі" для пасажирів, повідомляє перевізник.

"Після 24 лютого на борту українських поїздів не залишилося «випадкових пасажирів»: залізниця для багатьох стала дорогим життям, ми всі стали ближчими, тому що в найважчі моменти ми завжди були – і є – поряд. Тепер для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми розпочали програму «Залізні друзі», - йдеться у повідомленні.

За кожен кілометр, проведений у подорожах із «Укрзалізницею», можна отримати від одного до трьох віртуальних балів, які назвали «обіймами».



Обіймашки можна обміняти на подарунки. У програмі лояльності також фіксуватимуть особисті рекорди мандрівників залізницею.



Обіймашки потрібно використовувати протягом одного календарного року, інакше вони зникнуть. Їх також не можна обмінювати. Список партнерів, бонусів та подарунків обіцяють поступово розширювати.



Щоб приєднатися до програми лояльності, потрібно завантажити програму «Укрзалізниці» або оновити її, якщо вона вже встановлена.