"Укрзалізниця" запускає програму лояльності для пасажирів

"Укрзалізниця" запускає програму лояльності "Залізні друзі" для пасажирів, повідомляє перевізник.
За кожен кілометр, проведений у подорожах із «Укрзалізницею», можна отримати від одного до трьох віртуальних балів, які назвали «обіймами».
Обіймашки можна обміняти на подарунки. У програмі лояльності також фіксуватимуть особисті рекорди мандрівників залізницею.
Обіймашки потрібно використовувати протягом одного календарного року, інакше вони зникнуть. Їх також не можна обмінювати. Список партнерів, бонусів та подарунків обіцяють поступово розширювати.
Щоб приєднатися до програми лояльності, потрібно завантажити програму «Укрзалізниці» або оновити її, якщо вона вже встановлена.
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