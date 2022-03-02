Укрзалізниця запускає поїзди в Бердянськ з Дніпра і Кривого Рогу

13:04 03 червень Київ, Україна

З 10 червня в Укрзалізниці поновлюються літні рейси в напрямку Бердянська. Це два потяги, що курсують з Дніпра і Кривого Рогу до Бердянська і назад.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.



Відзначається, що поїзди №472/471 Дніпро - Бердянськ і №552/551 Кривий Ріг - Бердянськ будуть виконувати рейси по парних числах, назад - по непарних.



З Дніпра поїзд буде відходити о 22:50, прибуття до Бердянська - о 8:23. Відправлення з Кривого Рогу - о 21:20, прибуття до Бердянська - о 8:23.



Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця запускає нові поїзди до Азовського моря - влітку курсуватимуть ще два потяги в Генічеськ.