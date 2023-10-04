Укрзалізниця запускає міжнародний потяг Львів-Варшава

"Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному додатку Укрзалізниці. Крім того, пасажири можуть купити два квитки одним кліком на пошуковий запит від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або назад. Крім того, квитки доступні у чат-ботах та на сайті Укрзалізниці, а також у міжнародних касах вокзалів", - повідомляє УЗ.