Укрзалізниця запускає міжнародний потяг Львів-Варшава
12:43 04 жовтня Київ, Україна
З 15 жовтня 2023 року українці зможуть комфортно мандрувати зі Львова
до Варшави завдяки новому міжнародному потягу.
Потяги почнуть курсувати вперше за 18 років, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Ми постійно працюємо над розширенням міжнародних залізничних пасажирських маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон та повертатися додому. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх подробиць з польською стороною та відкриття пункту пропуску. Наразі ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном”, - зазначив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко.
Повідомляється, що маршрут працюватиме у пересадному форматі на станції Рава-Руська Львівської області. Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм), а у зворотному напрямку – навпаки.
"Розклад руху поїздів розроблено таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена..Поїзд завжди чекатиме на всіх пасажирів!” – йдеться у повідомленні.
В УЗ додали, що із запровадженням нового маршруту відновлюється робота раніше неактивного залізничного пункту пропуску.
"Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному додатку Укрзалізниці. Крім того, пасажири можуть купити два квитки одним кліком на пошуковий запит від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або назад. Крім того, квитки доступні у чат-ботах та на сайті Укрзалізниці, а також у міжнародних касах вокзалів", - повідомляє УЗ.
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